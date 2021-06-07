A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim
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A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim

A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında Jaap Uilenberg tarafından bir sunum yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında Jaap Uilenberg tarafından bir sunum yapıldı.

EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında A Milli Takım'a bir sunum yapıldı. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda geçerli olacak yeni oyun kuralları, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg tarafından anlatıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren sunumda UEFA'nın ana hedefinin oyuncuların sağlığını korumak olduğu vurgulandı.

Uilenberg, ayrıca turnuvadaki maçlarda görev yapacak 3 VAR hakeminden bir tanesinin sadece ofsayta bakacağını belirtti. VAR hakemlerinin kırmızı kartlık pozisyonlara müdahale edeceğini, sarı karta karışmayacağının altını çizen Uilenberg, VAR'ın aynı zamanda penaltı sırasında kalecilerin hareketleriyle çizgide durup durmadıklarını kontrol edeceklerini de vurguladı.

Elle oynama pozisyonlarına getirilen yeni kuralların da aktarıldığı sunumda rakibinin sağlığını tehlikeye düşürecek "ciddi faullü oyun" ve "şiddetli hareketlerden" kaçınılması konusu video görüntüleriyle işlendi.

Jaap Uilenberg toplantının sonunda, EURO 2020'de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte İstanbul'da kampta olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın da tüm takıma başarı dileklerini iletti.

(İHA)

A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim
A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim
A Milli Takım'a değişen oyun kuralları hakkında eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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