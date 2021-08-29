A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yendi ve 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlıların çeyrek finalde rakibi Polanya-Ukrayna maçının galibi olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki müthiş performansını sürdürüyor. Milli Takım, Çekya'yı 3-1 devirerek çeyrek finale adını yazdırdı.

RAKİBİMİZ POLONYA-UKRAYNA MAÇININ GALİBİ OLACAK

Karşılaşmanın ilk setini 25-13 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci sette rakibine 25-22 mağlup oldu. Son iki seti 25-14 ve 25-13 skorlarla kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde rakibimiz Polanya-Ukrayna maçının galibi olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
Ali Gülhan
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