Voleybol: Avrupa Altın Ligi
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Voleybol: Avrupa Altın Ligi

Voleybol: Avrupa Altın Ligi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi.

Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başladı. Türkiye, ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.

Başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.

Millilerde en skorer isim 25 sayıyla Adis Lagumdzija oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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