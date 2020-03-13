Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bakan Turhan yaptığı açıklamada, "3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerini kullandı.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş yasakları ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korona sebebi ile 9 Avrupa ülkesiile 17 Nisan'a kadar seferler durduruldu. Bu ülkelere biletli yolcularımız hiç endişe etmesinler. THY olarak yolcularımıza en iyi şekilde bilet iade, değişiklik hizmeti vereceğiz. Oluşabilecek yoğunluk sebebi ile lütfen endişe etmeyiniz" dedi.