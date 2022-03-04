8 yılın zirvesinde! Brent petrolün fiyatı arttıkça Türkiye'de akaryakıta zam geliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın eskisiyle uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 118 dolara çıktı. Dün günü 112 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,50'yi aşan artışla 118 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

OPEC+'TEN PETROL ARTIŞI KARARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

2 GÜNDÜR ÜST ÜSTE ZAM GELİYOR

Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatının artması Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıyor. Türkiye'de son 2 gündür yakıta üst üste zam geliyor. EPGİS, 2 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Dün bir kez daha açıklama yapan EPGİS; benzinin 53 kuruş, motorinin ise 1 lira 33 kuruş zamlandığını duyurdu.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

2 gündür üst üste gelen zamların ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,08 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, İzmir'de 18,11 liraya çıktı.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 19,01 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liraya, İzmir'de ise 19,02 liraya çıktı.