75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Bakın Tosuncuk en fazla kaç yıl yatacak
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75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Bakın Tosuncuk en fazla kaç yıl yatacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Habeler.com'un YouTube kanalına konuk olan Avukat Cenk Ahi, teslim olan Tosuncuk ile ilgili merak edilen detayların hukuki boyutunu anlattı.

Avukat Cenk Ahi, Çiftlik Bank davası ile ilgili merak edilen soruları Haberler.com stüdyolarında yanıtladı. Cuma Obuz'un konuğu olan Ahi, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın iade sürecini ve Türkiye'ye geldikten sonra yaşanacak olası senaryoları değerlendirdi.

"Tosuncuk, aklanabilecek mi? Türkiye'ye gelirse neler olacak? Mağdurların paraları iade edilecek mi?" gibi soruları yanıtlayan Ahi, önemli bilgiler paylaştı.

75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Bakın Tosuncuk en fazla kaç yıl yatacak
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Haber Yorumları (1)
HÜLYA ÖZ: ya insan üzülüyor çocuk mağdur olmuş gelin affedin olan oldu günaydır
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