Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulüp daha yabancı kuralına itiraz etti Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Fraport-TAV Antalyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz'da açıkladığı yeni yabancı kuralına resmi olarak itiraz etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz'da açıkladığı yeni yabancı kuralına Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Fraport-TAV Antalyaspor, itirazlarını TFF Tahkim Kurulu'na ileterek yabancı sınırı kararının iptal edilmesi talebinde bulundu.

KARARIN UYGULANAMAZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi.

USUL AÇISINDAN DOĞRU BULUNMADI

Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.