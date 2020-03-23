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Gaziantep, Şahinbey, Politika, Ekonomi, Güncel

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

Koronavirüs ile mücadele kapmasında kolları sıvayan Şahinbey Belediyesi, 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacak.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

Şahinbey İlçe Belediye Meclisi korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis toplantısına başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacaklarını belirterek, ihtiyaç durumunda sayının arttırılabileceğini ifade etti.

7 BİN AİLEYE BİN TL NAKİT YARDIMI

Şahinbey Belediye Meclisi 7 bin aileye yapılması planlanan biner TL'lik yardımı oy birliği ile kabul ederken, sayının duruma göre yükselebileceğinin altını çizdi. Dar gelirli ailelerin sosyal yardıma muhtaç olan aileler arasından belirleneceğini ifade edildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ ANLATTI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, "Kamu kurum binalarının dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokakları temizleyerek dezenfekte ettik. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sosyal yardım kolilerini evlerine götürerek teslim ediyoruz" dedi.

BELEDİYENİN ALDIĞI DİĞER KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak meclise sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak, " Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız. Öğrencilere kitap vereceğiz. Gıda yardımlarımıza devam edeceğiz. 7 bin aileye bin TL nakit yardımı yapacağız. Belediyemize bağlı iş yerlerinden kapanan yerlerde yeniden açılana kadar kira alınmayacak, açık olan yerlerde de kiralar yüzde 50 oranında alınacak. Herkese sabun dağıtılacak. Deterjan hijyen malzemesi verilecek" diye konuştu.

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şahinbey belediyesinden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

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