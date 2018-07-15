657. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinde Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, 2018 Tarihi Kırkpıbnar Yağlı Güreş Başpehlivanı oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'ndan 657'incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2015 yılı birincisi Orhan Okulu, rakibi 2005 yılı birincisi Samsunlu Şaban Yılmaz'ı yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.

ALTIN KEMER, ALTIN PUANLA GELDİ

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz'ın final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı'nda yenişemeyen başpehlivanlar, 'altın puan' bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.

3 YIL SONRA KIRKPINAR ŞAMPİYONU OLDU

2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda Nedim Gürel'i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan'ı, yarı finalde de Serhat Balcı'yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti. Bu yıl ise zorlu rakibi Şaban Yılmaz'ı Er Meydanı'nda mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra 2018 yılı Kırkpınar şampiyonu oldu.

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşlerinin ardından hakemler, cazgırlar ve görevlilerin yer aldığı kortej dev Türk bayrağı açarak Onuncu Yıl Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı. Protokol üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla bayağı ayakta selamladı.

ORHAN OKULU KİMDİR?

Orhan Okulu, Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının teşvikiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü'nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

654. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE BAŞPEHLİVAN OLDU

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu'na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy'da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy'da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy'da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy'da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy'da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi'nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu'nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.