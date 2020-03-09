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Doğu Anadolu Bölgesi, Bayburt, Ekonomi, Güncel

Salmankaş Tüneli'nin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu!

Karadeniz'i, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni güvenli bir ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik mesafede yarı yarıya indi.

09.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Salmankaş Tüneli'nin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu!

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Trabzon ve Bayburt illeri üzerinden daha kısa mesafede birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yolları projesi 1960 yılında gündeme geldi. Proje için 2012 yılında ilk adım atılarak, çalışma başlatıldı. 170 milyon liraya mal olan proje ile Salmankaş Geçidi'ne 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları yapıldı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni güvenli bir ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarı yarıya indi. Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.

"ARAP TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLACAK"

Salmankaş Tüneli'nin yöre halkı tarafından 60 yıldır hayal edildiğini ifade eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yolun Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin ulaşımında alternatif olacağını belirtti. Vali Epcim, "Bölgemize ve ilimize önemli katkıları olacak. Öte yandan bu yolun turizme de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu tünel, Karadeniz güzergahını kullanacak turistleri, Trabzon'a ve Araklı bölgesine daha erken yaklaştıracak. Arap turizmi için önemli bir fırsat olacak. Salmankaş Tüneli, bölgede ekonomik bir potansiyel de sağlayacak. Ulaşım süresi önemli oranda düştü bu da turistlerin Bayburt'tan, Doğu Anadolu'ya geçişini hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

"YÖRE HALKI İÇİN MUAZZAM BİR GELİŞME"

Tünelin giriş noktasındaki Çatıksu Köyü'nde projenin tamamlanmasının sevinci yaşanıyor. Çatıksu Köyü Muhtarı Numan Şahin, tünel sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ettiklerini söyledi. Şahin, "Bu tünel sayesinde Bayburt-Trabzon yolu kısalmış oldu. Yöre halkı için muazzam bir gelişme. Çünkü tünel yapılmadan önce bu yolu kullanmak mümkün değildi. Şimdi, Bayburt'tan sahile varmak 50 dakika sürecek" diye konuştu.

Salmankaş Tüneli'nin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu!

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

60 yıllık hayal olan Salmankaş Tüneli'nin tamamlandı

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