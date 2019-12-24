60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı
Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlarda altılı ganyanı doğru tahmin eden kişi, 60 liralık kuponla 1.650.976 TL'lik ödülün sahibi oldu.
23 Aralık Pazartesi günü Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlarda altılı ganyanı doğru tahmin eden 1 talihli yarışsever, dağıtılacak toplam tutar olan 1.650.976 TL'nin tek başına sahibi oldu.
İstanbul/ Fatih 118 no'lu bayiden oynanan 60,48 TL'lik kazançlı bilet şöyle;
1. AYAK: 5, 8, 9, 10, 11, 12
2. AYAK: 1, 5, 7, 11
3. AYAK: 1, 6, 10
4. AYAK: 4, 7, 8, 9
5. AYAK: 9
6. AYAK: 2, 3, 12
Haber Videosu: 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı
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bu kumar haberiniz neden spor sayfasından yayınlıyorsunuz ha gerçi doğru sizde haklısınız ülkedeki spor faaliyetlerinin hepsi kumardan geçiyor. bir ülkede kumar çeşitleri ve kumar oynıyanların sayısı ne kadar çok ise o ülke batıyor demektir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Haydan gelen huya gider. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne Ayak BunlarCevap Yaz Yayından Kaldır