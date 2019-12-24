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60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Bursa Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlarda altılı ganyanı doğru tahmin eden kişi, 60 liralık kuponla 1.650.976 TL'lik ödülün sahibi oldu.

24.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:18

23 Pazartesi günü Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlarda altılı ganyanı doğru tahmin eden 1 talihli yarışsever, dağıtılacak toplam tutar olan 1.650.976 TL'nin tek başına sahibi oldu.

İstanbul/ Fatih 118 no'lu bayiden oynanan 60,48 TL'lik kazançlı bilet şöyle;

1. AYAK: 5, 8, 9, 10, 11, 12

2. AYAK: 1, 5, 7, 11

3. AYAK: 1, 6, 10

4. AYAK: 4, 7, 8, 9

5. AYAK: 9

6. AYAK: 2, 3, 12


Haber Videosu

: 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı
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HABER YORUMLARI (3)

  • HARAM ZADE:
    bu kumar haberiniz neden spor sayfasından yayınlıyorsunuz ha gerçi doğru sizde haklısınız ülkedeki spor faaliyetlerinin hepsi kumardan geçiyor. bir ülkede kumar çeşitleri ve kumar oynıyanların sayısı ne kadar çok ise o ülke batıyor demektir.
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