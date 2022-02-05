6 sağlıklı sporcusu kalan Galatasaray'a TBF'den ret! Taraftar sinirden çılgına döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile karşılaşacak Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın koronavirüs vakalarının fazlalığı sebebiyle maçın ertelenmesi yönünde TBF'ye yaptığı itiraz reddedildi. Bunun üzerine açıklama yapan Galatasaray, yarın oynanacak maçta koronavirüs pozitif durumları devam eden sporcuların da sahada yer almaları gerektiğini belirtti. Galatasaray Nef'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

TBF'DEN ERTELEME TALEBİNE RET

"Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde 6 sporcumuzun Kovid-19 pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, TBF ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunuluştur. TBF tarafından az önce yapılan bilgilendirmeyle, tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut Kovid-19 prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

GALATASARAY NEF'TE SAĞLIKLI SPORCU SAYISI 6

Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, Kovid-19 pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir. Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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