533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar!

Copa Sudamericana'da oynanan Nacional Potosi-Zulia maçı ilginç bir sona sahne oldu. Ev sahibi ekibin yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maç, Zulia'nın son dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.

Futbol tarihinin en ezici istatistiklerinden birine ulaşmalarına rağmen gol atamayan ve mücadeleyi kaybeden Nacional Potosi futbolcuları karşılaşmanın son dakikasında yedikleri gol sonrasında adeta yıkıldı.

İşte maçın istatistikleri:

(Yeni Şafak)