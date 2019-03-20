533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar!
Copa Sudamericana 1. tur mücadelesinde Nacional Potosi, sahasında Zulia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, yüzde 80 topla oynama oranıyla oynadığı, 533 pas yapıp 54 şut çektiği maçı son dakikada yediği golle kaybetti.
Copa Sudamericana'da oynanan Nacional Potosi-Zulia maçı ilginç bir sona sahne oldu. Ev sahibi ekibin yüzde 80 topa sahip olma oranıyla oynadığı ve 54 şut çektiği maç, Zulia'nın son dakikada attığı golle 1-0 sona erdi.
Futbol tarihinin en ezici istatistiklerinden birine ulaşmalarına rağmen gol atamayan ve mücadeleyi kaybeden Nacional Potosi futbolcuları karşılaşmanın son dakikasında yedikleri gol sonrasında adeta yıkıldı.
İşte maçın istatistikleri:
YORUMLAR (3)
-
Yazık yaa. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
mafia 2 oynadı kazandıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İDDAAAAAA MAFYASININ İŞİCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır