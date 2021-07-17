49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı
Efsane futbolcu Zinedine Zidane oğullarıyla birlikte katıldığı futbol turnuvasında adeta şov yaptı. Futbolculuk dönemindeki tekniğinden hiçbir şey kaybetmeyen Fransız efsane, izleyenleri mest etti. 49 yaşındaki isim gösterdiği müthiş performansla sosyal medyada beğeni topladı.
Real Madrid'le futbolcu ve teknik direktör olarak sayısız başarılara imza atan Zinedine Zidane, oğullarıyla katıldığı mini futbol turnuvasında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi.
PERFORMANSI FUTBOLCULUK DÖNEMİNİ ARATMADI
Futbol oynadığı dönemde bileklerine hakimiyeti, pasları, dengesi ve oyun görüşüyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Zidane, 49 yaşında da klasını konuşturdu. Çocuklarıyla katıldığı mini turnuvada boy gösteren efsane futbolcu, geçen yıllara rağmen tekniğinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlarcasına bir performans sergiledi.