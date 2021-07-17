49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı

Efsane futbolcu Zinedine Zidane oğullarıyla birlikte katıldığı futbol turnuvasında adeta şov yaptı. Futbolculuk dönemindeki tekniğinden hiçbir şey kaybetmeyen Fransız efsane, izleyenleri mest etti. 49 yaşındaki isim gösterdiği müthiş performansla sosyal medyada beğeni topladı.