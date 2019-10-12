4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki

12.10.2019 11:42

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan ortak açıklamaya ilişkin, "Bu süreç içerisinde tüm ülke gönül birliği yapmışken, bu kimselerin durdukları yer, PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'nin durduğu yer ile aynıdır. Maalesef PKK'nın her türlü terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldular." dedi.

Dağ, TTB, DİSK, KESK, TMMOB tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında yapılan ortak açıklamada yer alan "IŞİD'in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerine tepki gösterdi.

Söz konusu sendika ve meslek örgütlerinin her meselede devletin ve milletin karşısında konumlandıklarını belirterek, "PKK'nın her türlü terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldular." diye konuştu.

"TÜRKİYE, TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Harekatın gerekliliğine ve tüm ülkenin tek yürek olduğuna vurgu yapan Dağ, "Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince, hem kendi vatandaşlarının ve bölgede zulme maruz kalan insanların güven, huzur ve istikbalini sağlamak, hem de bölgeyi teröristlerden temizlemek ve sığınmacıların evlerine güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak için tarihi bir sorumluluğu yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ KAVRAMI, PKK ZOR DURUMDA KALINCA MI AKILLARINA GELİYOR?

Barış Pınarı Harekatı'nın, yıllardır Türkiye'de devlet görevlisi-sivil, kadın-çocuk ve hatta bebek ayırt etmeksizin insanları katleden PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısına karşı düzenlendiğinin altını çizen Dağ, şunları söyledi:

"Sınırımızın, terör örgütlerinin işgalinden temizlenmesi, bölgede barışın ve huzurun sağlanması inkar edilemez bir zorunluluktur. Biz, söz konusu açıklamayı yapanların da bu gerçekliğin bilincinde olduklarının farkındayız. Fakat onlar, bilerek ve isteyerek, her zaman olduğu gibi devletin ve milletin karşısında konumlanmakta ve haddini aşan ifadelerle devleti zan altında bırakma gayesi taşımaktadırlar. Bu süreç içerisinde tüm ülke gönül birliği yapmışken, bu kimselerin durdukları yer, PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'nin durduğu yer ile aynıdır. Maalesef PKK'nın her türlü terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldular. Barış kavramı, PKK zor durumda kalınca mı akıllarına geliyor? Söz konusu kuruluşları değerlendirdiğimizde, en küçük meselede dahi fanatizmi ön plana çıkardıkları, nefret tohumu ekme refleksi gösterdikleri, demokrasi ve adalet kavramlarından bahsederken, yapıları gereği doğal bir şekilde anti demokratik oldukları açıkça ortadadır."

NE OLMUŞTU?

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin güneyindeki terör koridorunu ortadan kaldırmaya yönelik harekat "macera" olarak nitelendirildi. Açıklamada "Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir" ifadeleri büyük tepki çekti.