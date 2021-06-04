4 boksör çeyrek finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

4 boksör çeyrek finalde

4 boksör çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının ilk gününde 4 boksör çeyrek finale yükseldi.

Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının ilk gününde 4 boksör çeyrek finale yükseldi.

Gündüz seansı 75 kilo müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir, İtalyan rakibi Assunta Canfora'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 81 kilo Bayram Malkan, Belaruslu rakibi Mikhail Dauhaliavets'i yenerek çeyrek finale çıktı. Akşam seansı 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Azeri rakibi Mahsati Hamzayeva'yı mağlup edip çeyrek final biletini kaparken, 60 kiloda ringe çıkan Esra Yıldız, Rus rakibi Ekaterina Dynnik'i yenerek bir üst tura çıkan diğer sporcu oldu. 75 kiloda Serhat Güler ise Belaruslu rakibi Vitali Bandarenka'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları yarın kaldığı yerden devam edecek. - İSTANBUL

4 boksör çeyrek finalde
4 boksör çeyrek finalde
4 boksör çeyrek finalde
4 boksör çeyrek finalde
4 boksör çeyrek finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Hasan Polatkan Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Okay Yokuşlu Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 boksör çeyrek finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 23:05:37. #1.14#

title