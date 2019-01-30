38 Kişilik İş İçin Bin 200 Kişi Başvurunca Kurayı Bahçede Çektiler

İŞKUR tarafından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne 6 ay süreyle istihdam dilecek 38 kişilik iş için bin 200 kişi başvurdu. Başvuru alınacak kişi sayısının yaklaşık 30 katı olunca kura çekimleri İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde yapıldı.

6 AY SÜREYLE İSTİHDAM EDİLECEKLER

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nde 6 ay süreyle istihdam edilecek 38 kişi için bin 200 kişi başvurdu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda çekilen kurada bin 200 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar seçimlerde kullanılan sandığa bırakılıp görevli tarafından tek tek çekilerek isimleri okundu. Kurada ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

"38 KİŞİ ALINACAK, TOPLAM 1200 KİŞİNİN BAŞVURUSUNU ALDIK"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, isimleri çıkan 38 kişinin 7 Şubat tarihinde görevlerine başlayacağını söyledi. Karakaya şöyle devam etti;

"İl Sağlık Müdürlüğü'ne toplam 38 kişi alınacak. Bu kişiler 11 ilçe ve merkez olmak üzere 12 yerde çalıştırılacak. Toplam bin 200 kişinin başvurusunu aldık. Çalışacak kişiler şuanda noter huzurunda kurayla belirleniyor. Merkez ve ilçeler ayrı ayrı belirlenecek. Bugün sizde buradasınız. Olaya şahitlik ediyorsunuz. Noter kurası sonucu isimleri belirlenen 38 kişi 7 Şubat tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklar."

BAŞVURU ÇOK OLUNCA BAHÇEDE KURA ÇEKİMİ YAPILDI

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da, başvuru çok yoğun olduğu için kura çekimini bahçede yaptıklarını ifade etti. Korkmaz şöyle devam etti; "İş başvurusuna bin kişiye yakın vatandaş başvurdu. Çok güzel bir şekilde kura çekiyoruz. Başvuru çok olunca bahçede kura çekimini yapıyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak."

"KURADA ÇIKTIK MUTLUYUZ"

Kurada ismi çıkan Mehmet Aydın ise, iş sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Kurada çıktık hayırlısı olur inşallah. Allah'a şükür mutluyuz. Nasip oldu buraya başvurduk. Şimdi çocuklarımızın rızkını kazanacağız."

Kaynak: İHA