3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak

30.10.2019 14:56

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek göstergede çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacağını söyledi.

"EK GÖSTERGE PARAMETRELERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, CNN Türk canlı yayınında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.

"EMEKLİLERİN MAAŞINDA 530-600 LİRA ARASINDA ARTIŞ OLACAK"

Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak. Bir de emekli ikramiyelerinde yaklaşık olarak 20 bin lira artış olacak."

"YAKLAŞIMIMIZ POZİTİF BİR YAKLAŞIMDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde ek gösterge hakkında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor"