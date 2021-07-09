350 CHR kaç TL? 200 CHZ kaç TL? 500 DATA kaç TL? 20 DEXE kaç TL? 85 FRONT kaç TL? 800 TRX kaç TL? Binance'ın dağıtacağı tokenlerinin piyasa değerleri!

Binance kuruluşunun 4. yıl dönümünü hediyelerle kutluyor. Kuruluşunun 4. yılı şerefine kullanıcılarına kripto para (coin) hediyelerine boğuyor. 08/07/2021 saat 03.00'dan 14/07/2021 14.59' kadar devam edecek olan promosyonun Binance tarafından duyurulmasının ardından kripto para meraklıları tarafından en çok merak edilen hediye edilecek coinlerin anlık değerleri oldu. Peki, 350 CHR kaç TL? 200 CHZ kaç TL? 500 DATA kaç TL? 20 DEXE kaç TL? 85 FRONT kaç TL? 800 TRX kaç TL?

Binance 4. yılı şerefine kullanıcılarını hediye yağmuruna tutuyor. Kullanıcılarının kendilerine verdikleri desteğe karşılık olarak coin dağıtacağını duyurmasının ardından coin değerleri internetin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Şu ana kadar ki en büyük ödül havuzunu takdim ettiğini söyleyen Binance, 1.050 sınırlı üretim NFT'nin yanı sıra 1.800.000$CHR, CHZ, DATA, DEXE, FRONT ve TRX tokenleri dağıtacağını açıkladı. Binance sayfasından yapılan açıklamayla duyurulan promosyonun süresi ise 08/07/2021 saat 03.00'dan 14/07/2021 14.59'a kadar devam edecektir. Peki, Binance'ın dağıtacağı CHR, CHZ, DATA, DEXE, FRONT ve TRX tokenlerinin güncel piyasa değerleri nelerdir?

350 CHR KAÇ TL?

Binance tarafından promosyon olarak dağıtılacak Chromia (CHR) coinin birim fiyatı bugün itibariyle 1.40₺'dir. 350 CHR coinin bedeliyse 490₺'dir.

200 CHZ KAÇ TL?



Binance'ın duyurduğu bir diğer ödül olan Chiliz (CHZ) coinin birim fiyatı 2.09₺'dir. 200 CHZ coininbedeliyse 418₺ yapmaktadır.

500 DATA KAÇ TL?

Binance'ın bir diğer promosyon ödülü olanStreamr (DATA) coinin birim fiyatı 0.821132₺'dir. 500DATA coinin toplam fiyatıysa 410.566₺ yapmaktadır.

20 DEXE KAÇ TL?

Bir diğer Binance promosyon ödülü olan DeXe (DEXE) coinin birim fiyatı 36.97₺'dir. 20 DEXE coinin toplam fiyatı 740.2₺ yapmaktadır.

85 FRONT KAÇ TL?



Binance tarafından dağıtılan bir diğer promosyon Frontier (FRONT) coinin birim fiyatı 5.54₺'dir. 85 FRONT coinin toplam bedeli 470.05₺'dir.

800 TRX KAÇ TL?



Binance'ın dağıtacağı bir diğer promosyon olanTRON (TRX) coinin birim fiyatı 0.5275₺'dir. 800 TRX coinin toplam beleli ise 421.92₺ yapmaktadır.