30'u Aşkın Ülkeden 300 Yatırımcı Bursa'da

Türkiye'nin inşaat sektöründeki ikinci büyük buluşması olan Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı, 30'u aşkın ülkeden 300 yatırımcıyı ağırlıyor.

BTSO öncülüğünde 195 firmanın katılımıyla, 6 ayrı salonda ve 35 bin metrekare alanda eş zamanlı hazırlanan fuarlar, sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyor. 15 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan inşaat ve gayrimenkul fuarları, yabancı yatırımcıların ilgisine de sahne oluyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ticari Safari Projesi kapsamında inşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbinin attığı fuarlar için yeni bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirildi.

Ticari Safari Projesi'yle 4 yılda 100'e yakın ülkeden yaklaşık 16 bin iş insanını Bursa'da firmalarla buluşturan BTSO, İnşaat ve Ricing City fuarları için 30 ülkeden 300'ü aşkın yabancı yatırımcıyı Bursa firmalarıyla bir araya getirdi. Fuar alanında özel olarak hazırlanan ikili iş görüşmeleri masalarında çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi Bakanlığı'nın da destekleriyle Ortadoğu, Körfez ve Arap ülkeleri başta olmak üzere Almanya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Cezayir, Fas, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Mısır, Rusya ve Suudi Arabistan gibi 30'dan fazla ülkeden gelen yatırımcılar fuardaki özel konut projelerine büyük ilgi gösterdi.

Tunus'tan gelen Jemai Mustapha, Bursa'nın sanayi ve ticaret potansiyelinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir şehir olduğunu söyledi. Bursa'da gayrimenkul ve inşaat sektörünün oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Mustapha, "Bursa, Türkiye'nin parlayan yıldızlarından birisi. Bizleri Bursalı firmalarla buluşturan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz" dedi.

Katar'dan gelen İbrahim Al Musleh, fuarda çok sayıda Bursalı firmayla bir araya geldiklerini ifade etti. Gayrimenkul projelerinin oldukça kaliteli olduğunu söyleyen Al Musleh, "Bursa'daki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bursalı inşaat ve gayrimenkul sektör temsilcilerini bir araya getiren iki fuar da bizim için çok önemli. Bursa ile bundan sonra da ticari ilişkilerimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sırbistan'dan gelen Saija Colic, Bursa'nın çok güzel ve farklı bir şehir olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl da bu fuara katılmıştım. İkili iş görüşmelerinde yer aldım. Önümüzdeki dönemler için burada yatırım hedeflerimiz var. Bu kapsamda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bir firma ile protokol imzaladık. Böylesine güzel bir organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA