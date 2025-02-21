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Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonu Marketinde Yangın

Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonu Marketinde Yangın
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, markette maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL (İHA) İstanbul Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın çok büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 04.15 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Sokak ile Litros Yolu kesişiminde bulunan akaryakıt istasyonunun market bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yaklaşık 300 metrekare kapalı alanda yer alan iki katlı marketin giriş katında meydana geldi. Yangın kısa sürede marketin tamamına yayıldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de destekte bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tankerlerin bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına soğutma çalışması ve duman tahliyesi yapıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken akaryakıt istasyonunun marketinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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