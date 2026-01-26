Haberler

Yunanistan'da bisküvi fabrikasında yangın: 3 ölü

Güncelleme:
Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi alevler arasında kayboldu.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi alevler arasında kayboldu. İtfaiye yetkilileri, fabrikada bulunan 13 kişiden sekizinin kaçmayı başardığını söyledi. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve 13 araç yangına müdahale ederken, fabrikanın sahibi Violanta S.A'dan yapılan açıklamada, yangının nedeninin henüz netleşmediği bildirildi. Olay yerine soruşturma ekipleri ve afet müdahale birimleri sevk edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ERTnews radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 6 kişinin solunum sorunları nedeniyle yerel bir hastanede tedavi altına alındığını, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Georgiadis, "Şu anda tek önceliğimiz çalışanlarımız. Onların ve ailelerinin yanındayız ve kendilerine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - TESALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
