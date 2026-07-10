Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde sahte yatırım dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp yüksek kazanç vaadiyle kişileri dolandıran 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, "yatırım danışmanlığı" ve "yüksek kazanç" vaadiyle ikna ettikleri kişileri dolandırdıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda bir suç ağına operasyon başlattı.

Kendilerini "yatırım şirketi temsilcisi" olarak tanıtan şebeke üyelerinin, telefonla irtibat kurdukları "müştekileri" yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirlerin transferinde ise üçüncü şahıslar adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile bu sabah İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yatırım vaadiyle organize şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dolandırıcılık ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

Dünyayı tedirgin eden iddia! İsrail planın detaylarını paylaştı
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

CHP'de gece yarısı İmamoğlu gerginliği! Onlarca polis binaya girdi
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı

Sabah uyandıklarında tapuları gitmişti! Mahkemeden kritik karar
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı