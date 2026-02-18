Haberler

Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

Yalova merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
Güncelleme:
Yalova merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 3 milyon 857 bin lira dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda, yasa dışı yatırım vaadiyle müştekilerin paralarının kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Yalova merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 milyon 857 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Temmuz 2025 tarihinde müştekinin internet üzerinden yatırım yapmak amacıyla toplam 3 milyon 857 bin lira dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalarda internet üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle iletişime geçen zanlıların, müştekiler tarafından yatırılan paraları paravan şirketler üzerinden kripto cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edildi. İzmir, Edirne, Manisa, Kocaeli, Adana, Mardin, Gaziantep tespiti yapılan 7 hedef şahsa yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 6 şahıs yakalandı, 1 şahsın ise cezaevinde olduğu anlaşıldı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. - YALOVA

