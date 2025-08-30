Yalova'da çarpışan iki otomobil kuruyemiş dükkanına girdi

Yalova'da çarpışan iki otomobil kuruyemiş dükkanına girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da iki caddenin kesiştiği noktada çarpışan iki otomobil, kuruyemiş dükkanına girdi.

Yalova'da iki caddenin kesiştiği noktada çarpışan iki otomobil, kuruyemiş dükkanına girdi. Kaza dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde seyreden 55 AHV 549 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada Mimar Sinan Caddesi'nde ilerleyen 34 BJ 1351 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç çarpmanın etkisiyle kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca tüfekle geri döndü

Balkona iç çamaşırı ile çıktı, komşuları uyarınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.