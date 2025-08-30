Yalova'da çarpışan iki otomobil kuruyemiş dükkanına girdi

Yalova'da iki caddenin kesiştiği noktada çarpışan iki otomobil, kuruyemiş dükkanına girdi. Kaza dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nde seyreden 55 AHV 549 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada Mimar Sinan Caddesi'nde ilerleyen 34 BJ 1351 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç çarpmanın etkisiyle kuruyemiş dükkanına girdi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA