Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetlerde 41 olayda 60 şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda 4 bin 574 paket kaçak sigara, 32 adet elektronik sigara, 20 adet puro, 5 adet dedektör, 9 bin 307 kilo çay, 1 adet sahte pasaport, 6 bin 125 adet tabak/çanak, bin 526 adet epidotlu kuvars taş ve 6 adet muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ele geçirilmiştir" denildi. - VAN