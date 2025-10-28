Van'da 990 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 990 paket kaçak sigara jandarma tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 990 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyetinde 990 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli F.A. (42) hakkında adli işlem yapıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa