Van'da 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi
Saray ilçesinde jandarma ekipleri, 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 halı ele geçirerek bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 bin TL değerinde gümrük kaçağı 2 adet halı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kapıköy Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı. - VAN

