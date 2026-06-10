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Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Sözer, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde kurulan pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde dün kurulan pazarı ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar alanında tezgahları tek tek gezen Vali Sözer, esnaflarla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Vali Sözer, talep ve önerileri dinleyerek hayırlı alışverişler diledi. Ziyaret sırasında pazarın genel durumu hakkında da bilgi alan Vali Sözer, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Pazarların yalnızca alışveriş yapılan alanlar değil, aynı zamanda sosyal hayatın önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade eden Vali Sözer, esnafa çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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