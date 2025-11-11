Haberler

Urla'da Genç Elektrikçi, Projektör Tamiri Sırasında 4 Metreden Düştü

İzmir'in Urla ilçesinde, elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Ali Can Gürer, spor tesisinde projektör tamiri yaparken 4 metre yükseklikten düştü. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, spor tesisinde arızalı projektörü tamir ettiği sırada 4 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Özel bir sitede elektrikçi olarak çalışan Ali Can Gürer (22), iddiaya göre sitenin spor sahasının projektörünü tamir ederken 4 metreden zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahelesinin ardından Urla Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan, Ali Can Gürer'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

