Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Kulübü eski başkanı ve iş insanı Fikret Orman’ı gözaltına aldı.

Orman’ın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman, 1967 İstanbul doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisidir. İş dünyasında inşaat ve turizm sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Orman, asıl popülaritesini Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı olarak kazanmıştır. 2012-2019 yılları arasında yürüttüğü başkanlık döneminde, Beşiktaş’ın modern stadyumu Vodafone Park'ın tamamlanması ve üst üste kazanılan iki Süper Lig şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atmıştır. "FEDA" dönemiyle başlayan mali disiplin süreci ve Avrupa kupalarındaki istikrarlı grafiğiyle kulüp tarihinde iz bırakan figürlerden biri olmuştur.