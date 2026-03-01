Haberler

Umman'da limana İHA'lı saldırı

Umman'ın Duqm Limanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir yabancı uyruklu çalışan yaralandı. Saldırının kaynağı henüz açıklanmadı.

Umman'ın Duqm Limanı'na 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlenirken, bir çalışan yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik dün başlattığı saldırılar bölge ülkelerine de sıçradı. Umman'ın Duqm Limanı'na 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Kim tarafından düzenlendiği resmi olarak açıklanmayan saldırıda bir yabancı uyruklu çalışan yaralandı. Umman Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, İHA'lardan biri işçilerin konakladığı alana çarparken, diğer İHA'nın enkazı yakıt tanklarının yakınlarına düştü. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
