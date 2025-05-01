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TÜRK-İŞ Üyeleri 1 Mayıs'ı Taksim'de Kutladı

TÜRK-İŞ Üyeleri 1 Mayıs'ı Taksim'de Kutladı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, işçilerin örgütlenme hakkının önemine vurgu yaptı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e çelenk bıraktı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından grup adına Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, "İşçiler, emekçiler tüm dünyada 1 Mayıs'ı alanlarda kutluyorlar. Türk-İş olarak 81 ilimizde il başkanlıkları öncülüğünde 1 Mayıs kutlanıyor. En tabi hakkı olan örgütlenme hakkının yüzde 10'larda seyretmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Kendilerini ifade edebilsinler Demokrasi bu şekilde yoğunlaşır. Bu şekilde yerleşir. Barış bu şekilde olur. İşçilerin kendilerini ifade etme biçimiyle beraber işyerlerinde verimliliğin artması da sağlanır. Bunu göz ardı etmemek gerek. Bütün sorunların aşılması yönünde büyük mücadele ediyoruz" dedi.

Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Taksim'e gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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