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Turizm kentlerini istila eden domuz sorunu her geçen gün büyüyor

Turizm kentlerini istila eden domuz sorunu her geçen gün büyüyor
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Aydın ve Muğla'nın turistik ilçelerinde sürüler halinde şehre inen yaban domuzları, halk sağlığı ve turizm için büyük sorun oluşturuyor. Kuşadası'nda bir grup yaban domuzunun kendi türünden küçük bir domuzu yemek için saldırdığı anlar kameraya yansıdı. Vatandaşlar ve esnaf çözüm bekliyor.

Türkiye'de turizmin en hareketli ve yoğun olduğu illerin başında gelen Aydın ve Muğla'nın sahil beldelerinde hem turizmin hem de halk sağlığının en büyük problemlerinden biri yaban domuzları olmaya başladı. Sürüler halinde şehre inen ve adeta insanları bile korkutan yaban domuzları şimdi de birbirini yemeye başladı.

Turizm sezonu başlaması ile birlikte Aydın'ın Kuşadası, Didim, Muğla'nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye gibi turizm beldelerinde yoğunluk başladı. Ancak sahilden Pazar yerlerine kadar her tarafı işgal eden ve artık sürüler halinde dolaşmaya başlayan yaban domuzları ise ciddi sorun olmaya başladı.

Zaman zaman tezgahtaki ürünleri yemeye kalkan zaman ise sahilde vatandaşların bir kenara bıraktığı kumanyalarına bile saldırmaya başlayan yaban domuzları bu defa Kuşadası'nda kendi türüne yemeye kalkarken görüntülendi. Kuşadası Sahil yolunda ilerleyen bir grup yaban domuzu Yolcu limanının önüne geldiğinde sürüdeki büyük domuzlar, kendilerinden küçük olan bir domuzu yemek için ısırmaya başladı. Kameralara yansıyan korkunç olay görenleri şaşırtırken özellikle sahil beldelerinde şehre inen yaban domuzları sorunun her geçen gün arttığı ve vatandaşın ve esnafın bu soruna çözüm beklediği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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