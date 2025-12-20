Haberler

Vatandaşları ev vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran E.Ö. isimli şahıs, mahkemece tutuklandı. Dolandırıcı, mağdurlardan para alarak kaçtı ancak yakalanarak adalete teslim edildi.

Hatay'da vatandaşları ev sahibi yapma vaadiyle dolandıran şahıs, mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesinde E.Ö. isimli şahıs, vatandaşları TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle kandırarak paralarını aldı. Dolandırıldıklarını anlayarak vatandaşların şikayetleri üzerinde şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli E.Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - HATAY

