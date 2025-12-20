Vatandaşları ev vaadiyle dolandıran şahıs tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran E.Ö. isimli şahıs, mahkemece tutuklandı. Dolandırıcı, mağdurlardan para alarak kaçtı ancak yakalanarak adalete teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa