Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ'daki adli işlemlerin ardından cenaze nakil aracıyla yakınlarına teslim edilerek defnedileceği yere sevk edildi. Özer'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki adli tıp işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla yakınlarına teslim edilerek defnedileceği yere sevk edildi.

Kurduğu platform üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki banyoda ölü bulunan Özer'in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndan götürüldü. Adli işlemlerin ardından Özer'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Savcılık, Özer'in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
