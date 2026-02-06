'Thodex' duruşmasında Güven Özer ve Serap Özer tahliye oldu

Kripto para borsası 'Thodex' davasında tutuklu bulunan Güven Özer ve Serap Özer, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

'Thodex' isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 bin 196 yıl hapis cezasına çarptırılan Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025'te Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde ölü bulunmuştu. Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in tutuklu bulunan kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuklu sanıklar Güven Özer ve Serap Özer ise Ses Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın da ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. - İSTANBUL