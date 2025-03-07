Tekirdağ'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu: 146 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ve Kapaklı'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 146 litre sahte içki ve çeşitli alkol malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malkara ve Kapaklı ilçelerinde operasyon düzenledi. Malkara'nın Çınaraltı Mahallesi'nde H.O.'ya ait işletmede yapılan aramada 55 litre bandrolsüz şarap ele geçirilirken, Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde B.T.'nin ikametinde yapılan aramada 37 litre yapma rakı, 25 litre etil alkol, 3 litre viski, 82 adet alkol kiti, 16 adet boş alkol kiti ve 100 adet boş alkol şişesi bulundu. Aynı mahallede O.A.'nın evinde yapılan aramada ise 5 litre yapma rakı ve 21 litre şarap ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkiler ve alkol yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ