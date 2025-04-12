Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 22 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 380 adet doldurulmuş makaron ve 6,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ