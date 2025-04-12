Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler

Para gönderdiği sevgilisini icraya verince bu hale getirdiler

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 380 adet doldurulmuş makaron ve 6,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 22 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 380 adet doldurulmuş makaron ve 6,5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.