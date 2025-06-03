Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 273 Bin Makaron ve 800 Kg Tütün Ele Geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 273 bin 600 adet makaron ve yaklaşık 800 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.
Tekirdağ'da 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 273 bin 600 adet makaron ile yaklaşık 800 kilogram tütün ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir araç, bir depo ve iki iş yerine yapılan baskınlarda 273 bin 600 adet boş ve dolu makaron, yaklaşık 800 kilogram kıyılmış tütün ile 5 sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ