Zorla para isteyen yüzü maskeli şahısları tokatla kovdu

Tekirdağ'da bir esnaf, dükkanına gelip zorla para isteyen maskeli iki şahsı tokatlayarak kovdu. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüphelinin daha önce farklı işyerlerine giderek para istemesi iddia ediliyor.

Tekirdağ'da bir esnaf, dükkanına gelip zorla para istediği iddia edilen yüzü maskeli 2 şahsı tokat atarak kovdu.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, dikim işi yapan bir işyerine gelen yüzü maskeli 2 şüpheli, masa başında çalışan kadın esnaftan para istedi. Duruma tepki gösteren kadın, şahısları tokat atarak dükkanından kovdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan iki şahsın, 4 ayrı işyerine daha gidip esnaftan zorla para istediği öne sürüldü. Şikayet üzerine polis tarafından yakalanan iki şüpheliyle ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Haberler.com
