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Çerkezköy'de 84 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Çerkezköy'de 84 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 84 milyon 186 bin TL olan kaçak nargile ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 84 milyon 186 bin TL olan kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesindeki bir sanayi sitesinde faaliyet belgesi bulunmayan bir iş yerinde üretim yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce iş yeri ve depolarında gerçekleştirilen aramalarda 41 bin 333 kilogram nargile tütünü ile 3 bin 600 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 186 bin TL olduğu belirtildi.

Olayla ilgili hakkında işlem yapılan H.E.K.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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