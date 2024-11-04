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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu ihalesinde şaşkınlık yaratan şart

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu ihalesinde şaşkınlık yaratan şart
Haberler
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Haberler
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapı sorunlarını çözmek amacıyla yeni bir yağmur suyu yapım ihalesine çıktı. Ancak yağmur suyu ihalesinde havalimanı pisti ve apron yapımı şartı yazılması dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı çok tartışılacak bir ihaleye imza attı. İhale şartnamesine bakıldığında, ilk başta her şey normal gözükse de bazı detaylar kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

İhaleye katılacak firmalardan, iş bitirme belgesi olarak "A Sınıfı 4. Grup" ve "A Sınıfı 7. Grup" belgelerinin talep edildiği görüldü. Bu belgelerden "A Sınıfı 7. Grup", genellikle havalimanı pisti ve apron yapımı gibi oldukça uzmanlık ve nitelikli işler için gereken iş bitirme belgesini ifade ediyor. Yağmur suyu altyapı çalışması yapacak bir firmanın, havalimanı pisti ve apron yapımı gibi çok daha farklı bir uzmanlık alanını kapsayan belgeye sahip olması şart koşulması tepki topladı.

AMAÇ BAZI FİRMALARI ENGELLEMEK Mİ?

Vatandaşlar ve sektör uzmanları, bu şartın ihalenin doğasına uygun olmadığına dikkat çekiyor. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin, havalimanı pist inşaatından çok farklı bir uzmanlık ve ekipman gerektirdiği, bu yüzden de böyle bir belge talep edilmesinin sektördeki pek çok firmanın ihaleye katılımını engelleyebileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu tür belge zorunluluklarının ihale sürecini adil olmayan bir şekilde daraltabileceğini ve ihale sonucunda projeyi üstlenecek firmanın, yağmur suyu altyapısı konusunda yeterli deneyime sahip olmadan seçilme ihtimalini artırabileceğini belirtiyor.

Bu durum, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ihale şartnamesini hazırlarken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor. Yağmur suyu altyapısı gibi kentin altyapı ihtiyacını karşılamak için yapılacak bir işte, havalimanı pisti yapımı gibi spesifik bir iş bitirme belgesi talep edilmesi, akıllara "ihale belli firmalar için mi düzenlenmiş?" sorusunu getiriyor.

Belediye yetkililerinden konuya ilişkin bir açıklama beklenirken, kamuoyu, bu ihale şartnamesindeki "garip" detayların aydınlatılmasını talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ülkede yerel ve devlet yöneticilerine itibar güven kalmadı yapılan her işe şüpheyle bakılıyor ne desek boş kimse gerçek anlamda hesap vermiyor usülsüzlük adam kayırma yapanın yanına kar kalıyor

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Haber YorumlarıAHMET ÖZTÜRK:

Oldu olacak Firmaların ismini de şartnameye ekleseydiniz

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