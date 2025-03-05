Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar kamerada

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü.

ACI ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu. Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONETİN ALTINDAN SAPA SAĞLAM ÇIKTI

Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.