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Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar kamerada

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Sultangazi'de babası ile birlikte sebze satan bir çocuk, araç geri geri hareket ettiği esnada düşerek kamyonetin altında kaldı. Kaza şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü.

ACI ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu. Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMYONETİN ALTINDAN SAPA SAĞLAM ÇIKTI

Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.

Babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

şükür ALLAH ım korudu,RABBİM kimseye evlat acısı göstermesin.

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