Sözcü TV'ye TMSF'ce kayyum atandığı, Başkan Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sözcü TV'ye TMSF tarafından kayyum atandığı ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Kanala sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda mahkeme kararıyla binada polis ekipleri arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Sözcü TV'ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi.
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı