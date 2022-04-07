Son dakika haberleri! Diyarbakır polisinden dev operasyon: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Diyarbakır polisinden dev operasyon: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Ele geçirdikleri paraları kripto paraya çeviren suç örgütü üyelerinin işlem hacminin 26 milyon TL olduğu öğrenildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyeti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük dolandırıcılık şebekesini çökertti. Birçok ilçe yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında sosyal medya sitelerinde ve ikinci el satış platformlarında dolandırıcılık suçunu işleyen suç örgütünün Diyarbakır ayağını çökerterek operasyon neticesi çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Diyarbakır polisinin suç örgütü ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışmada, ülke genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütü üyelerince 30 olayda mağdurların zararının yaklaşık olarak 2.000.000 TL olduğu, suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri, son bir yıllık dönemde suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26.000.000 TL civarında işlem hacmi varlığını tespit ettiği belirtildi.

Eş zamanlı operasyonda 16 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başta örgüt elebaşı konumunda olan şüpheliyi tespit etmek, sadece kod adı kullanan, açık kimlik ve irtibat bilgileri tespit edilemeyen şüphelileri tespit etmek ve örgütü tamamen bitirmek amacıyla yaptığı 3 aylık detaylı ve çok yönlü çalışmalar sonucu 04 Nisan 2022 günü Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 16 şüpheliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart gibi dijital bulgular, pos makineleri, çek-senet ve tapu belgesine el koyduğu bildirildi. Şüphelilerin ifadelerine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren dolandırıcılık suç örgütüne yönelik yapılan en büyük operasyonu olduğu belirtilirken bugün şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildiği belirtildi.