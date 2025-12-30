Türkeli'de taşımalı doğalgaz yeniden verilmeye başlandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle doğalgaz taşıyan tırın gecikmesi sonucunda yaşanan doğalgaz kesintisi yaklaşık 20 saat sonra sona erdi. Yetkililer, doğalgazın güvenli kullanımı için apartman girişlerinde hava alma işlemleri yapılacağını açıkladı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle doğalgaz taşıyan tırın gecikmesi sonucu yaşanan doğalgaz kesintisi sona erdi.
İlçe genelinde doğalgazın yeniden verilmeye başlandığı bildirildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, doğalgazın güvenli şekilde kullanılabilmesi için apartman girişlerinde firma ekiplerince yapılacak hava alma işlemlerinin ardından kullanım sağlanacak.
Yaklaşık 20 saat süren kesintinin ardından ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte sistem kademeli olarak devreye alındı. Vatandaşlardan, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. - SİNOP