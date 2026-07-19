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Ankara'da balya makinasından çıkan yangında traktör yandı

Ankara'da balya makinasından çıkan yangında traktör yandı
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Ankara'nın Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde bir tarlada balya makinasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında traktör ve balya makinesi kullanılamaz hale geldi. Olay maddi hasarla atlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde balya makinasından çıkan yangında makine ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Sincan ilçesi Malıköy Mahallesi'nde bir tarlada balya makinasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör ile balya makinesi kullanılamaz hale geldi. Olay maddi hasarla atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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