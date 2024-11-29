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Simit Fırınında 10 Bin TL Hırsızlığı: Kadın Tutuklandı

Simit Fırınında 10 Bin TL Hırsızlığı: Kadın Tutuklandı
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Hatay'da, simit yemek bahanesiyle girdiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL ve cep telefonunu çalan kadın, polis tarafından 24 saat içinde yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da simit yemek için geldiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan kadın hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simit fırınında yaşanan olayda üşüdüğünü söyleyerek iş yerine gelen kadın hırsız, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonunu çalmıştı. Fırın sahibi Ölmez'in iyi niyetini su istimal eden kadın hırsız akıllara durgun veren davranışı sonrası polis ekipleri, 24 saat geçmeden D.K. olduğu tespit edilen hırsızı yakalamayı başardı. İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kadından çaldığı telefon geri alınırken, parayı harcadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın hırsızın gün içerisinde adliyeye sevk edildi. D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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