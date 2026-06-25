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3 metre yükseklikten düşen elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti

3 metre yükseklikten düşen elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir alışveriş merkezinin girişinde elektrik tesisatını kontrol eden 47 yaşındaki Volkan Tanta, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir alışveriş merkezinin giriş bölümünde elektrik tesisatını kontrol ettiği sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan elektrik teknikeri, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sapanca ilçesindeki bir alışveriş merkezinin giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tesisatını kontrol eden Volkan Tanta (47), yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Tanta için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Tanta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Volkan Tanta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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